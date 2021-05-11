11 мая 2021, 16:49
МВД после стрельбы в казанской школе удалило ролик об успехах ведомства при Колокольцеве
Примерно за час до происшествия в школе №175 полиция опубликовала ролик, в котором рассказывалось об успехах в работе ведомства после прихода Владимира Колокольцева на должность руководителя
Фото: Комсомольская правда - Санкт-Петербург
Министерство внутренних дел России после бойни в казанской школе удалило ролик об успехах ведомства. Видеозапись была опубликована в день рождения главы МВД Владимира Колокольцева.
Telegram-канал издания «Подъем» сообщает, что примерно за час до происшествия в школе №175 полиция опубликовала ролик, в котором рассказывалось об успехах в работе ведомства после прихода Владимира Колокольцева на должность руководителя. На видео говорилось о снижении уличной преступности и смертности на дорогах, а также об успешной борьбе с наркотиками и нелегальной миграцией.
После того, как стало известно о стрельбе в казанской школе и гибели людей, хвалебный ролик пропал.
В пресс-службе МВД России не смогли назвать причины удаления ролика об успехах ведомства.