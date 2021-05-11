Казанская школа №175 отказалась от услуг охранников из-за нехватки денег и повышения цен
Гимназия № 175 города Казань, где утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу, в прошлом году отказалась от услуг частных охранных предприятий из-за повышения цен
Гимназия № 175 города Казань, где утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу, в прошлом году отказалась от услуг частных охранных предприятий из-за повышения цен. Глава екатеринбургского центра «Трансперенси Интернешнл - Россия» (включен в реестр иностранных агентов) утверждает, что учебное заведение не заключало контракты на охранные услуги с 2011 года.
До начала пандемии коронавируса охраной гимназии занималось ЧОП «Айрус». После перевода учащихся на дистанционное обучение, руководство школы решило отказаться от услуг охранников. При этом после возобновления учебного процесса в обычном режиме осенью 2020 года школа все равно не стала возвращать охранников из-за повышения стоимость их услуг. По данным телеграмм-канала Mash, вместо охранника на входе дежурила пожилая вахтерша.
В свою очередь представитель ТИ-Россия Екатерина Петрова, изучив данные портала госзакупок, сообщила в Facebook, что гимназия №175 не заключала контракты на охрану с 2011 году. Более того, такие контракты не заключаются ни в одной из обычных школ в Казани, кроме школы олимпийского резерва.
«Это значит, что денег на охрану казанских школ в бюджете не предусмотрено в принципе. Деньги везде собирают с родителей и скорее всего заключают обычные договора», - написала глава екатеринбургского отделения «ТИ».
Одновременно с этим Петрова обнаружила на портале госзакупок контракт на охрану загородного комплекса «Боровое Матюшино» управления делами президента республики Татарстан Рустама Миннихана стоимостью 29 млн рублей.
Такие контракты чиновники заключают каждый год.