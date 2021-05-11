11 мая 2021, 14:58
Оставшихся запасов нефти России хватит на 59 лет, а газа – на 103 года
Министерство природы и экологии России подсчитало, что запасов нефти стране хватит на 59 лет, а природного газа – на 103 года при условии сохранения нынешних объемов добычи. Министр природы также призвал развивать геологоразведку, например, в труднодоступных местах
Фото: Pixabay
Министерство природы и экологии России подсчитало, что запасов нефти стране хватит на 59 лет, а природного газа – на 103 года при условии сохранения нынешних объемов добычи.
Глава ведомства Александр Козлов сообщил РБК, что озвученным им цифры – это «общий баланс по больнице», так как некоторые месторождения нефти и газа истощаются, а некоторые не получают полную нагрузку.
Министр природы также призвал развивать геологоразведку, например, в труднодоступных местах.
По итогам 2020 года, добыча нефти и газового конденсата в России сократилась на 8,6% и составила 512,68 миллиона тонн. Это минимальное значение за последние 10 лет. Добыча газа в 2020 году составила 694,3 миллиарда кубометров.