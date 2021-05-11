ВОЗ повысила уровень опасности индийского штамма COVID-19 до «глобального»
ВОЗ повысила степень опасности индийского штамма коронавируса, который уже трижды мутировал. Эксперты организации констатировали, что индийский штамм стал вызывать «беспокойство на глобальном уровне»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила степень опасности индийского штамма коронавируса, который уже трижды мутировал. Эксперты организации констатировали, что индийский штамм стал вызывать «беспокойство на глобальном уровне».
Глава подразделения ВОЗ по новым болезням и зоонозу Мария Ван Керкхове в интервью телеканалу СNBC заявила, что выявленная в Индии мутация COVID-19 оказалась подобна вирусам, которые признаны наиболее заразными, смертоносными или устойчивыми к известному на сегодняшний день лечению, а также к существующим вакцинам. Кроме того, индийский штамм распространяется намного быстрее исходного штамма COVID-19.
Ранее индийские медики сообщили о вспышке мукоромикоза («черная плесень») среди заразившихся коронавирусом.
Напомним, что в Индии эпидемиологическая обстановка по коронавирусу признана катастрофической. В стране ежедневно выявляют по 340-350 тысяч новых случаев заражения. Инфекция унесла жизни уже 246 тысяч человек. Местные крематории не справляются с большим количеством умерших, поэтому трупы сжигают на улицах.
Поскольку цены на услуги кремации на фоне пандемии значительно выросли, бедные индус сбрасывают тела умерших от коронавируса родственников в реку Ганг. Власти страны пообещали, что выловленные в реке тела будут кремированы за счет государственной казны.