В полиции заявили, что нападение на школу №175 совершил один человек. Очевидцы говорят о двух стрелках
Полиция Татарстана опровергла информацию о том, что стрельбу в школе №175 устроили два человека. По версии МВД, задержанный на месте бойни 19-летний Ильназ Галявиев якобы действовал в одиночку
Полиция Татарстана опровергла информацию о том, что стрельбу в школе №175 устроили два человека. По версии МВД, задержанный на месте бойни 19-летний Ильназ Галявиев якобы действовал в одиночку, сообщает Znak.com.
Ранее СМИ и телеграмм-каналы сообщили, что нападавших было двое. Один из них после стрельбы в школе выпрыгнул в окно, но был задержан. Второй – забаррикадировался в кабинете, где удерживал семерых заложников. Позже появилась информация, что второго стрелка ликвидировали силовики при штурме.
Несколько учеников также рассказали журналистам, что стрелков было двое. Причем второй застрелился сам. Однако сейчас в полиции утверждают, что Галявиев был единственным нападавшим. Аналогичную информацию предоставили в Национальном антитеррористическом комитете.