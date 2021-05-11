В России адвокатам хотят запретить проносить телефоны на встречи со своими подзащитными в колониях
Российским адвокатам могут запретить проходить к своим подзащитным в исправительную колонию с телефонами и другой техникой, позволяющей вести аудио- и видеозапись. Соответствующий законопроект рассмотрят в Государственной думе
Российским адвокатам могут запретить проходить к своим подзащитным в исправительную колонию с телефонами и другой техникой, позволяющей вести аудио- и видеозапись. Соответствующий законопроект рассмотрят в Государственной думе.
Документ предполагает, что на территорию тюрем адвокаты смогут пронести только «копировально-множительную технику и фотоаппаратуру для снятия копий с материалов личного дела осужденного». При этом копировать документы придется в специальном помещении и в отсутствие подзащитного, сообщает «МБХ медиа».
Депутат от «Единой России» Анатолий Выборный, который принимал участие в подготовке законопроекта, в беседе с журналистами объяснил запрет адвокатам брать телефоны на встречу с подзащитными «борьбой с тюремными колл-центрами». В пояснительной записке к документу этот аргумент не приводится.
Примечательно, что ранее Верховный суд России подтвердил право адвокатов проходить на территорию исправительной колонии со средствами мобильной связи.