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Общество
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11 мая 2021, 12:59

Российские власти после стрельбы в казанской школе пересмотрят закон в области оборота оружия

Президент Владимир Путин в связи с бойней в казанской школе №175 поручил ответственным чиновникам в срочном порядке проработать новые правила оборота гражданского оружия

Российские власти после стрельбы в казанской школе пересмотрят закон в области оборота оружия
Фото: tumblr.com

Президент Владимир Путин в связи с бойней в казанской школе №175 поручил ответственным чиновникам в срочном порядке проработать новые правила оборота гражданского оружия. Ранее СМИ сообщили, что один из стрелков совершенно легально получил разрешение на оружие за две недели до нападения на учебное заведение.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также призвал проанализировать действующее законодательство в области оборота оружия и внести в него изменения, сообщает ТАСС.

Владимир Путин также дал поручение главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте. В Кремле уточнили, что сейчас нередки случаи, когда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения.

В свою очередь депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал РИА Новости, что задержанный за нападение на школу 19-летний Ильназ Галявиев получил лицензию на оружие 28 апреля. Атаку на учебное заведение он совершил с помощью турецкого ружья Hatsan ESCORT, стоимость которого на рынке составляет от 30 до 40 тысяч рублей.

Напомним, что в 2018 году после бойни в керченском колледже, которую устроил студент Владислав Росляков, Владимир Путин уже давал поручение Росгвардии ужесточить контроль за оборотом оружия в стране. Сегодняшний инцидент в Казани показал, что меры по ужесточению оборота оружия либо не были приняты, либо не принесли результата.

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