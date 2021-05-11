11 мая 2021, 12:56
Стоимость аренды жилья в Сочи пробила психологическую отметку
Средняя стоимость аренды жилья в городе-курорте Сочи пробила психологическую отметку в 6 тысяч рублей. Сейчас средняя суточная ставка аренды составляет 6,5 тысячи рублей
Фото: sochi.domclick.ru
Средняя стоимость аренды жилья в городе-курорте Сочи пробила психологическую отметку в 6 тысяч рублей. Сейчас средняя суточная ставка аренды составляет 6,5 тысячи рублей.
По состоянию на начало мая 2021 года в Сочи посуточно сдавалось около 2,5 тысячи объектов. Самый дешевый вариант аренды жилья составляет 800 рублей в сутки, а самый дорогой - 55 тысяч рублей, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные инвестиционной компании Garnet.
Аналитики предупреждают, что к лету стоимость аренды жилья в Сочи вырастет еще больше в связи с высоким спросом на фоне пандемии коронавируса и ограниченного выбора отдыха за границей.