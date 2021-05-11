Один из «казанских стрелков» анонсировал нападение на школу в своем телеграм-канале
На допросе Ильназ Галявиев заявил, что «ненавидит всех» и поэтому решил напасть на школу. Он также утверждает, что устроил атаку на учебное заведение в одиночку. По данным правоохранительных органов, нападавших было двое
Один из молодых людей, которые устроили бойню в казанской школе №175, анонсировал нападение на учебное заведение в Telegram.
Радиостанция «Говорит Москва» сообщает, что в своем телеграмм-канале 19-летний Ильназ Галявиев писал, что собирается «убить огромное количество биомусора», а затем покончить с собой.
В свою очередь Telegram-канал Life Shot сообщает, что на допросе Галявиев заявил, что «ненавидит всех» и поэтому решил напасть на школу. Он также утверждает, что устроил атаку на учебное заведение в одиночку. По данным правоохранительных органов, нападавших было двое. Второго силовики застрелили при штурме.
Baza сообщает, что 19-летний Ильназ Галявиев четыре года назад закончил школу №175, после чего поступил в колледж «ТИСБИ», где учился на программиста. В апреле текущего года его отчислили за неуспеваемость и прогулы. Через два дня после отчисления Галявиев получил лицензию на оружие.
По уточненным данным, в результате бойни в школе погибли 11 человек, из которых семеро – учащиеся 8 «А» класса.