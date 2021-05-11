Владимир Милов подал жалобу в ЕСПЧ на решения российских судов по искам госучреждений к оппозиции
Соратник Алексея Навального Владимир Милов направил жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на решения российских судов по искам к оппозиционерам после массовых протестов летом 2019 года
Соратник Алексея Навального Владимир Милов направил жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на решения российских судов по искам к оппозиционерам после массовых протестов летом 2019 года. Напомним, что государственные организации взыскали с представителей оппозиции несколько миллионов рублей за якобы нанесенный митингующими ущерб.
Владимир Милов просит Страсбургский суд признать иски от подведомственных мэрии Москвы предприятий политически мотивированными. Политик указал, что именно из-за этого давления он был вынужден покинуть Россию. Милов считает, что российские власти нарушили его права на справедливый суд, свободу выражения мнения и свободу от политически мотивированного преследования, сообщает «КоммерсантЪ».
Напомним, что российские суды обязали Владимира Милова выплатить ГБУ «Автомобильные дороги», Мосгортрансу и московскому метрополитену 4,7 млн рублей из-за простоя общественного транспорта по время летних протестов, повреждения газонов (который топтали не участники митингов, а силовики), а также в счет возмещения затрат на оплату работы дополнительных сотрудников метро.
Аналогичные решения были приняты в отношении соратников Навального Любови Соболь и Ивана Жданова, а также муниципальных депутатов Ильи Яшина и Юлии Галяминой.