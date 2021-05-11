Потерявшийся на охоте омский министр отдыхал на природе вместе с местным «королем госзаказов»
Глава Минздрава Омской области Александр Мураховский, которого трое суток разыскивали в лесу, отдыхал на природе с бизнесменом Андреем Козарчуком. Последний оказался региональным «королем госзаказов»
Глава Минздрава Омской области Александр Мураховский, которого трое суток разыскивали в лесу, отдыхал на природе с бизнесменом Андреем Козарчуком. Последний оказался региональным «королем госзаказов».
Андрей Козачук является соучредителем АО «Медицинская компания „Фармальянс“», которое регулярно получает государственные контракты на поставку лекарств для омских медучреждений. Сервис RusProfile сообщает, что структура Козачука с 2011 года получила господряды на 2 млрд рублей.
Еще одним учредителем «Фармальянса» является Александр Шиленков, который вместе с Григорием и Инессой Козачук были владельцами ООО «МЕДРМ». Эта фирма прекратила свою деятельность в 2020 году, но до ликвидации получила госконтракты на 100 млн рублей, сообщает «Тайга.Инфо».
У г-на Козачука ранее была еще одна фирма – ООО «Технодез». Эта структура получила контракты от районных больниц и Западно-Сибирского медицинского центра Федерального медико-биологического агентства на 281 млн рублей.
Напомним, что Александр Мураховский ранее занимал должность главного врача омской больницы скорой помощи №1, куда в тяжелом состоянии летом 2020 года был доставлен Алексей Навальный. Г-н Мураховский тогда не сразу разрешил транспортировать политика на лечение в Германию и категорически отрицал версию о его отравлении сильнодействующим веществом. Главврач объяснял кому оппозиционера нарушением обмена веществ.
В ноябре Александра Мураховского повысили до министра здравоохранения Омской области. Оппозиция и многие интернет-пользователи расценили это назначение как награду главврачу за вранье о состоянии здоровья Алексея Навального.
На майских праздниках появилось сообщение о том, что глава омского Минздрава пропал на охоте. Его искали с 7 по 10 мая, пока он сам не вышел к людям живым и здоровым. Чиновник объяснил свое исчезновение тем, что отстал от своих товарищей и заблудился.