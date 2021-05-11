Казанские силовики ликвидировали одного из стрелков при штурме школы
В Казани сотрудники правоохранительных органов ликвидировали второго стрелка, который участвовал в бойне в школе №175. Злоумышленника застрелили при штурме здания учебного заведения
В Казани сотрудники правоохранительных органов ликвидировали второго стрелка, который участвовал в бойне в школе №175. Злоумышленника застрелили при штурме здания учебного заведения.
Телеграм-канал Mash сообщает, что первый стрелок выпрыгнул из окна, после чего был задержан. Второй стрелок забаррикадировался на четвертом этаже школы и удерживал семь человек. В ходе штурма силовики застрелили молодого человека.
На данным момент установлена личность только одного стрелка. Это 19-летний Ильназ Галявиев. Ранее он учился в школе №175, а затем перешел в колледж.
Телеканал РЕН ТВ сообщает, что число погибших в результате бойни в школе выросло с 9 до 13 человек. Еще 16 человек направлены в больницы с ранениями. РИА Новости со ссылкой на представителей власти уточняет, что два школьника погибли в результате падения с третьего этажа. Дети выпрыгнули из окна, чтобы спастись от стрельбы.