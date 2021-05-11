Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о выходе России из Договора по открытому небу
Напомним, что Москва начала процедуру выхода из этого договора еще в январе 2021 года, а во время майских праздников глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о представлении главу государства о денонсации договора
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Государственной думы законопроект о выходе России из Договора по открытому небу.
Напомним, что Москва начала процедуру выхода из этого договора еще в январе 2021 года, а во время майских праздников глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о представлении главу государства о денонсации договора.
Россия решила выйти из Договора по открытому небу из-за аналогичного решения США, которое было принято осенью 2020 года. МИД РФ тогда заявил, что Америка вышла из договора под «надуманным» предлогом, а данные действия нарушили баланс интересов других участников.
Белый дом в свою очередь объяснил отказ от договора нарушениями со стороны России, которая якобы использовала договор для запугивания и угроз.
Всего в Договоре по открытому небу участвовали 34 государства. Согласно документу, эти страны могут проводить наблюдательные полеты в воздушном пространстве других государств-участников договоры.