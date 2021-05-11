В Казани двое молодых людей устроили стрельбу в школе. Погибли девять человек
В Казани в школе №175 на улице Файзи в первый учебный день после длинных майских каникул двое молодых людей открыли стрельбу. По предварительным данным, в результате происшествия погибли девять человек
В Казани в школе №175 на улице Файзи в первый учебный день после длинных майских каникул двое молодых людей открыли стрельбу. По предварительным данным, в результате происшествия погибли девять человек.
Telegram-канал Mash сообщает, что утром в здание школы вошли двое молодых людей с оружием и открыли стрельбу. Позже один из стрелков выпрыгнул из окна, а второй остался в здании. РИА Новости сообщает, что после стрельбы произошел взрыв.
По данным Telegram-канала Baza, в результате бойни погибли девять человек, из которых семеро – это ученики 8-го класса. Среди погибших есть учительница. Также сообщается о 10 пострадавших.
Стрелка, который выпрыгнул в окно, задержали. Им оказался 19-летний Ильназ Галявиев. Второго стрелка заблокировали на четвертом этаже школы, сейчас идет спецоперация по его задержанию. Предположительно, один из злоумышленников является учеником школы №175.