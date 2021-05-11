Власти США одобрили вакцинацию подростков препаратом против коронавируса компании Pfizer
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило применение вакцины против коронавирусной инфекции производства компаний Pfizer и BioNTech для детей старше 12 лет
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило применение вакцины против коронавирусной инфекции производства компаний Pfizer и BioNTech для детей старше 12 лет.
Регулятор назвал разрешение на «экстренное» использование препарата Pfizer и BioNTech для вакцинации подростков важным шагом в борьбе с пандемией.
Глава ведомства Джанет Вудкок заверила родителей детей в том, что разрешение на вакцинацию подростков в возрасте от 12 о 15 лет было принято на основании «тщательного» исследования. Проведенное исследование с участием несовершеннолетних добровольцев показало, что среди привитых никто не заразился COVID-19, а в группе, получившей вместо вакцины плацебо, заразились 18 человек.
В соответствии с решением FDA, вакцинация американских подростков может начаться уже в ближайшие дни. Ранее вакцинировать разрешалось только подростков старше 16 лет.
Сейчас Pfizer и BioNTech тестируют свою вакцину против коронавируса на етях младше 12 лет.