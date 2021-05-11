Владимир Жириновский пригрозил закрыть «Вечерний Ургант» из-за шутки про лидеров ЛДПР и КПРФ
Лидеру ЛДПР шутка не понравилась, поэтому он заявил о намерении закрыть авторскую программу Ивана Урганта. «Хватит, Ваня, посмеялся над всеми, теперь пусть поработает наконец», - заявил Владимир Жириновский
Депутат Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил закрыть юмористическое шоу «Вечерний Ургант», которое выходит на «Первом канале». Поводом для этого стала шутка ведущего программы Ивана Урганта про самого Жириновского и лидера коммунистов Зюганова.
История началась с того, что в апреле Владимир Жириновский рассказал СМИ о предстоящей смене лидера в КПРФ – Геннадия Зюганова якобы заменят на Юрия Афонина.
Иван Ургант в одном из выпусков своей программы, комментируя вышеуказанное заявление, сравнил Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова «с семейной парой». Шоумен также сравнил политиков с полками в плацкартном вагоне поезда, «которые все время рядом, но никак не могут соединиться», сообщает «Собеседник».
Лидеру ЛДПР шутка не понравилась, поэтому он заявил о намерении закрыть авторскую программу Ивана Урганта. «Хватит, Ваня, посмеялся над всеми, теперь пусть поработает наконец», - заявил Владимир Жириновский.