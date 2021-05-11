В России повысят штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте
Министерство транспорта России предложило повысить размер штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте. При этом конкретнее суммы штрафов для «зайцев» будут устанавливать региональные власти
Министерство транспорта России предложило повысить размер штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте. При этом конкретнее суммы штрафов для «зайцев» будут устанавливать региональные власти.
Сейчас Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предполагает наказание за безбилетный проезд в виде штрафа в размере 100 рублей. Для некоторых регионов, например для Москвы, такая сумма штрафа с учетом стремительно растущих цен на проезд является несущественной.
В ведомстве Виталия Савельева отметили, что административная статья, регулирующая правила проезда в общественном транспорте, не предусматривает возможности для региональных властей корректировать размер штрафа.
В начале марта 2021 года в КоАП были внесены поправки, согласно которым регионы получили полномочия регулировать штрафы для «зайцев», однако вступить в силу им мешает действующий закон о штрафе в размере 100 рублей за безбилетный проезд.
Минтранс предлагает признать старый закон недействительным и наделить региональные власти полномочиями самостоятельно устанавливать наказание для «зайцев», сообщают «Известия».