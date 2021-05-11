11 мая 2021, 01:38
Apple подала в суд на антимонопольную службу России из-за штрафа в 12 млн долларов
Американская компания Apple подала в суд на Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) с целью оспорить назначенный ей штраф в 12 млн долларов (более 906 млн рублей)
Фото: lubiteliyablok.com
Американская компания Apple подала в суд на Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) с целью оспорить назначенный ей штраф в 12 млн долларов (более 906 млн рублей).
По данным Znak.com, по иску Apple к ФАС назначено предварительное заседание на 21 июня.
ФАС оштрафовала производителя популярных гаджетов за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Проверка в отношении Apple проводилась по жалобе «Лаборатории Касперского».
Компанию признали виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS.