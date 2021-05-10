В Москве нашли мертвым замглавы петербургской районной прокуратуры
34-летнего прокурора обнаружили без признаков жизни в одной из квартир в доме на улице Изумрудная. Тело нашел хозяин жилплощади и друг погибшего. Признаков насильственной смерти на теле прокурора не обнаружено
Фото: inforesist.org
В Москве нашли мертвым заместителя прокурора Красносельского района Санкт-Петербурга Керима Сафаралиева.
34-летнего прокурора обнаружили без признаков жизни в одной из квартир в доме на улице Изумрудная. Тело нашел хозяин жилплощади и друг погибшего. Признаков насильственной смерти на теле прокурора не обнаружено, сообщает «Московский комсомолец».
Керим Сафаралиев до перевода в Санкт-Петербург работал помощником прокурора одного из районов Москвы. Его отец — известный профессор, физик, а также депутат Государственной думы Гаджимет Сафаралиев.