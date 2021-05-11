Депутаты Мосгордумы обвинили власти в создании давки из-за закрытия входа в метро 9 мая
Депутат Мосгордумы Елена Янчук потребует от главы ГУ МВД по столице Олега Баранова провести проверку по факту давки на входе в метро во время празднования Дна Победы
Депутат Мосгордумы Елена Янчук потребует от главы ГУ МВД по столице Олега Баранова провести проверку по факту давки на входе в метро во время празднования Дна Победы.
Москвичи с детьми приехали в центр посмотреть на праздничный салют, а когда стали расходиться, то обнаружили, что метро закрыто на вход. На все просьбы открыть вход, полицейские отвечали отказом.
«Многие пришли посмотреть салют, который в этом месте виден с нескольких точек, а в результате чуть не поплатились жизнью. Почти все были с детьми, с малышами. Женщины плакали, умоляли полицейских и омоновцев пропустить, но те в ответ ухмылялись и на вопрос, куда они гонят людей, отвечали: «На Берлин!»», - написала в соцсети москвичка Ирина Мишина.
Депутат Янчук отметила, что обычно в праздники городские власти запускают дополнительные маршруты общественного транспорта, но в этот раз чиновники, напротив, решили ограничить работу транспорта.
«Перекрытие входа вкупе с хамством и непрофессионализмом служб в условиях коронавируса (да и без него) создают опасную для жизни ситуацию», — заявила Елена Янчук «Открытым медиа».
Глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин в свою очередь рассказал, что давка после праздничного салюта была страшная. «Плакали дети и их родители, но, правоохранители были неумолимы и держали людей в загоне!», - добавил политик.
В Департаменте транспорта Москвы Максима Ликсутова заявили, что они к закрытию станций метро на вход якобы не имеют никакого отношения. Чиновники возложили ответственность за давку на входе в подземку на полицию. В ГУ МВД по Москве ситуацию с жалобами на закрытие входа в метро и давку пока не прокомментировали.