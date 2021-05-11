Более 500 тысяч жителей Донбасса проголосуют на выборах в Госдуму РФ
Более 500 тысяч жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик примут участие в выборах в Госдуму РФ в качестве избирателей. Ранее они получили паспорта граждан России
Более 500 тысяч жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик примут участие в выборах в Госдуму РФ в качестве избирателей. Ранее они получили паспорта граждан России.
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что российские граждане, где бы они не проживали, не должны быть ущемлены в своих политических правах.
«Эти 500 тысяч человек [на Донбассе], принявшие российское гражданство, они примут участие в выборах в Госдуму», — заявил высокопоставленный единоросс, слова которого приводит ТАСС.
Напомним, что российские паспорта жителям Донбасса, которые являются гражданами Украины, начали выдавать в 2019 году. Киев назвал действия Москвы незаконными и призвал власти иностранных государств не признавать такие паспорта.