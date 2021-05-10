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10 мая 2021, 20:00

В Дании россиянина приговорили к 3 годам за сбор и передачу информации разведке

По версии следствия, россиянин вел сбор данных о Техническом университете Дании и энергетических компаниях в Северной Ютландии. Эту информацию он передавал сотрудникам российской разведки

В Дании россиянина приговорили к 3 годам за сбор и передачу информации разведке
Фото: seligerlife.ru

В Дании суд приговорил российского гражданина к трем годам тюрьмы за «передачу информации».

По версии следствия, россиянин в течение нескольких лет вел сбор данных о Техническом университете Дании и энергетических компаниях в Северной Ютландии. Эту информацию он передавал сотрудникам российской разведки.

В суде сообщили, что россиянин будет выслан из Дании. Въезд в страну ему запрещен пожизненно.

Имя осужденного россиянина не сообщается. Известно только, что ему 36 лет. Агентство ТАСС сообщает, что речь может идти об ученом Алексее Никифорове, который работал в одном из университетов Дании.

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