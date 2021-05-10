Депутата Андрея Ищенко, обвинившего Олега Кожемяко в даче взятки, поместили в психдиспансер
Это произошло спустя несколько дней после того, как бывший кандидат в губернаторы региона обвинил Олег Кожемяко в попытке дать ему взятку
Депутат Законодательного собрания Приморского края Андрей Ищенко госпитализирован в психоневрологический диспансер. Это произошло спустя несколько дней после того, как бывший кандидат в губернаторы региона обвинил Олег Кожемяко в попытке дать ему взятку.
Приморское издание VL.ru сообщает, что 8 мая Андрея Ищенко остановили сотрудники Госавтоинспекции для проверки документов в районе Черниговки. В ходе проверки были обнаружены подложные госномера, после чего в отношении Ищенко был составлен протокол об административном правонарушении.
Ищенко отпустили из полиции, а затем за депутатом приехали родственники, которые доставили его в психоневрологический диспансер.
Перед этим в Instagram Андрея Ищенко появилось видео (сейчас удалено), на котором депутат после ДТП на громкой связи разговаривает с дежурным краевого управления полиции, просит позвонить спикеру Заксобрания Приморья Александру Ролику и доложить о происшествии главе Минобороны Сергею Шойгу. Кроме того, депутат просит прислать за ним вертолет.
Напомним, что в начала мая Андрей Ищенко обвинил главу Приморья Олега Кожемяко в том, что он якобы предлагал ему 2 млн долларов за отказ от участия в губернаторских выборах.