Российских хакеров заподозрили в атаке на нефтепровод американской компании DarkSide
Российских хакеров из группировки DarkSide заподозрили в осуществлении кибератаки, которая фактически парализовала работу трубопровода американской компании Colonial Pipeline
Российских хакеров из группировки DarkSide заподозрили в осуществлении кибератаки, которая фактически парализовала работу трубопровода американской компании Colonial Pipeline.
Телеканал CNN со ссылкой на одного из высокопоставленных чиновников Белого дома сообщает, что атаковавшие трубопровод киберпреступники были выходцами из России.
Компания Colonial Pipeline обеспечивает топливом 45% населения восточного побережья США. Атака на компьютерную сеть компании была совершена 7 мая, что привело к остановке трубопровода.
По данным CNN, хакеры внедрили в сеть компании вирус-вымогатель, украли около 100 гигабайтов данных и парализовали работу нефтепровода.
Американские силовики считают, что хакеры из группировки DarkSide занимаются вымогательством денег с августа 2020 года. Сами киберхулиганы заявляют, что не атакуют социальные объекты, а часть денег жертвуют на благотворительность.
В связи с хакерской атакой на трубопровод Минтранс США ввел режим чрезвычайной ситуации в нескольких штатах с целью предотвращения сбоев в поставках топлива.