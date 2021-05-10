Чехия потребует от России 47 млн долларов за взрыв на складе в Врбетице
Власти Чехии потребуют от России миллиард крон (около 47,3 млн долларов) в качестве возмещения ущерба за взрывы н складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Напомним, что Прага считает российские спецслужбы причастными к организации этих взрывов
Власти Чехии потребуют от России миллиард крон (около 47,3 млн долларов) в качестве возмещения ущерба за взрывы н складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Напомним, что Прага считает российские спецслужбы причастными к организации этих взрывов.
Глава Министерства финансов Чехии Алена Шиллерова сообщила РИА Новости, что власти рассчитывают получить от России компенсацию «в соответствии с международным правом».
По версии Чехии, российские разведчики в 2014 году взорвали склад боеприпасов в Врбетице, так как считали, что там хранится оружие фирмы болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева. Последний занимался поставками оружия на Украину во время военного конфликта на Донбассе, а через год после взрыва в Врбетице был отравлен.
Чешская полиция объявила в розыск сотрудников ГРУ Александра Мишкина и Анатолия Чепигу, известных также под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Они проходят подозреваемыми в отравлении «Новичком» Сергея Скрипаля в британском Солсбери.