Пропавший на охоте глава омского Минздрава нашелся живым и здоровым
Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, пропавший на охоте 7 мая, найден живым. Чиновник сам вышел из леса в 32 километрах от деревни Поспелово
Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, пропавший на охоте 7 мая, найден живым. Чиновник сам вышел из леса в 32 километрах от деревни Поспелово.
Состояние Мураховского оценивается как удовлетворительное. Сейчас он находится на обследовании в больнице Большеуковского района, сообщает РИА Новости.
Утром 10 мая были возобновлены поиски министра здравоохранения. Его искали около 100 человек с помощью беспилотников и вертолета.
Минувшим вечером участники поисковой операции обнаружили квадроцикл чиновника, но его самого не нашли.
Напомним, Александр Мураховский пропал 7 мая, после того как уехал на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово. Его знакомые почти сутки искали министра собственными силами, но затем все же обратились в полицию.
Александр Мураховский стал главой Минздрава Омской области в ноябре 2020 года. До этого он занимал должность главного врача больницы скорой помощи №1 (БСМП №1), в которую после отравления был доставлен Алексей Навальный. Главный врач известен тем, что категорически отвергал версию об отравлении политика «Новичком» и утверждал, что в кому он впал из-за нарушения обмена веществ.
Телеграм-каналы в связи с исчезновением Александра Мураховского напомнили, что в текущем году скончались двое руководителей омской больницы скорой помощи, которые знали обстоятельства отравления Алексея Навального. В феврале скончался заместитель главврача Сергей Максимишин, а в марте умер завотделением Рустам Агишев.