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09 мая 2021, 20:01

Британского принца заподозрили в попытке продать доступ к Владимиру Путину

Британского принца Майкла Кентского заподозрили в попытке продать доступ к президенту России Владимира Путина. Принц является «неофициальным послом» Великобритании в России и имеет хорошие связи с Москвой

Британского принца заподозрили в попытке продать доступ к Владимиру Путину
Фото: ilpost.it

Британского принца Майкла Кентского заподозрили в попытке продать доступ к президенту России Владимира Путина. По данным издания The Sunday Times, принц является «неофициальным послом» Великобритании в России и имеет хорошие связи с Москвой.

Журналисты сообщают, что принц Майкл вместе со своим другом маркизом Редингом  зарабатывают на связях с Кремлем. За крупную сумму представители британской аристократии предлагают компаниям «замолвить слово» перед Владимиром Путиным и его советниками, а также оказать содействие ведению их бизнеса в России. The Sunday Times ссылается на источника, которому маркиз Рединг предлагал такие услуги.

Британские журналисты создали сайт фиктивной южнокорейской золотодобывающей компании House of Haedong и от имени бизнесменов связались с маркизом и секретарем принца по вопросу организации сотрудничество с российскими властями.

Лжебизнесмены предложили Майклу Кентскому вознаграждение в размере 50 тысяч долларов в месяц за консультационную работу и еще 200 тысяч долларов за выступление в качестве амбассадора компании.

Журналисты организовали видеоконференцию с маркизом Редингом, принцем и его секретарем. Принц в свою очередь предложил для оказания помощи фиктивной компании использовать свои связи в британском посольстве и Русско-Британской торговой палате.

Маркиз также рассказал журналистам, что принц неоднократно помогал компаниям таким образом, а также помогал и российским компаниям вести бизнес в Лондоне. Какие фирмы были в числе клиентов Майкла Кентского, не сообщается.

Сам принц опроверг информацию о том, что он оказывает такие услуги компаниям. Он заявил, что не встречался с Владимиром Путиным с 2003 года, но добавил, что дружеские отношения с российским президентом он сохранил и по сей день.

Издание также отмечает, что в 2009 году Майкл Кентский получил российский Орден дружбы. Такие награды имеют только три гражданина Великобритании.

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