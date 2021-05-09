Глава омского Минздрава Александр Мураховский пропал без вести на охоте
7 мая Александр Мураховский уехал в лес на квадроцикле и не вернулся. Знакомые чиновника пытались разыскать его самостоятельно, но спустя сутки все же обратились в полицию
Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский пропал без вести на охоте.
По данным издания «Коммерческие вести», 7 мая Мураховский уехал в лес на квадроцикле и не вернулся. Знакомые чиновника пытались разыскать его самостоятельно, но спустя сутки все же обратились в полицию.
Сейчас поиском главы омского Минздрава занимаются личный состав пункта полиции «Большеуковский», сотрудники Росгвардии, охотоинспекторы и местные жители, сотрудники МЧС и волонтеры.
Александр Мухаровский ранее занимал должность главного врача омской больницы скорой помощи №1, куда после отравления был доставлен оппозиционер Алексей Навальный. Именно Мураховский не давал разрешения на транспортировку политика в Германию до поступления приказа «сверху», а также категорически отрицал версию об отравлении оппозиционера. По словам главврача, Навальный впал в кому в результате нарушения обмена веществ.