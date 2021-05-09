09 мая 2021, 15:32
Глава Минздрава сообщил о вакцинации всех участников Парада Победы
Все участники Парада Победы на Красной Площади были привиты от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Фото: Kremlin.ru
Все участники Парада Победы на Красной Площади были привиты от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Чиновник сообщил РИА Новости, что вакцина против COVID-19 в первую очередь была направлена Вооруженным силам, чтобы все участники парада были заблаговременно привиты. Напомним, что в торжественном параде приняли участие около 12 тысяч военнослужащих.
Были ли привиты ветераны Великой Отечественной войны, которые во время парада контактировали с президентом Владимиром Путиным, не сообщается.