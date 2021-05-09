Парад Победы на Красной Площади в этом году посетил только один иностранный лидер
Парад Победы на Красной площади в Москве в этом году посетил только один иностранный лидер - это президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В прошлом году в разгар пандемии коронавируса парад посетили пятеро иностранных лидеров
Парад Победы на Красной площади в Москве в этом году посетил только один иностранный лидер - это президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В прошлом году в разгар пандемии коронавируса и жестких антиковидных ограничений московский парад посетили пятеро иностранных лидеров.
Обычно президент России Владимир Путин следит за парадом в окружении целой делегации иностранных коллег, однако в этом году в Москву приехал только лидер Таджикистана. На торжественном мероприятии отсутствовал даже президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В прежние годы Парад Победы на Красной Площади посещали не только президенты стран СНГ, но и европейские лидеры. Рекорд по числу высоких иностранных гостей был поставлен в 2005 году. Тогда на 70-летие со Дня Победы приехали 53 лидера, включая глав США и Китая Джорджа Буша и Си Цзиньпина, сообщают «Открытые медиа».
Однако с каждым годом в Москву на Парад Победы приезжало все меньше иностранных лидеров, а в 2020 году компанию Владимиру Путину составляли президенты только пяти стран - Белоруссии Александр Лукашенко, президент Молдавии Игорь Додон, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Сербии Александар Вучич, а также президент Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
Отношения России со многими европейскими странами ухудшились из-за отравления и последующего ареста оппозиционера Алексея Навального, а также из-за обвинений в адрес российских спецслужб в причастности к проведению спецопераций на территории иностранных государств. Так, Москву обвиняют в отравлении Сергея Скрипаля в британском Солсбери, отравлении болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева и причастности к взрыву на складе боеприпасов в чешской Врбетице.