В Москве на Красной площади завершился Парад Победы
В Параде Победы приняли участие 37 пеших парадных расчетов из 12 тысяч военнослужащих, механизированная колонна из 190 образцов военной техники, а также строй авиации из 76 воздушных судов
В Москве на Красной площади завершился военный, посвященный 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
В Параде Победы приняли участие 37 пеших парадных расчетов из 12 тысяч военнослужащих, механизированная колонна из 190 образцов военной техники, а также строй авиации из 76 воздушных судов. Парадом командовал глава Минобороны Сергей Шойгу.
Президент России Владимир Путин в своем выступлении поздравил всех с великим праздником и заявил о том, что советская армия избавила мир от «коричневой чумы».
Глава государства также напомнил о «недобитых во время войны карателях и их последователях, которые пытаются переписать историю». Путин отметил, что сейчас «разного рода радикалы и группировки международных террористов» пытаются взять на вооружение «многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности».