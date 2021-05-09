В Минтруда исключили возможность объявлять длинные майские выходные каждый год
Глава Минтруда и соцразвития России Антон Котяков исключил возможность сделать майские выходные длинными на постоянной основе
Глава Минтруда и соцразвития России Антон Котяков исключил возможность сделать майские выходные длинными на постоянной основе. Об этом сообщает РИА Новости.
В ведомстве отметили, что в этом году майские выходные продлили из-за пандемии коронавируса.
Напомним, что по предложению главы Роспотребнадзора Анны Поповой и по решению президента Владимира Путина россияне в этом году отдыхают с 1 по 10 мая включительно. Первоначального выходными днями считались 1-3 мая и 8-10 мая.
Такая мера должна сократить интенсивность перемещения граждан на общественном транспорте и снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.
Отметим, что представители бизнеса выступили против длинный майских выходных, а треть россиян признались, что опасаются снижения своего заработка.