Меню
Общество
Треть жителей России являются «тихими алкоголиками»
08 мая 2021, 21:23

Родители детей с СМА сообщили о негласном запрете закупать препарат «Золгенсма» через фонд Путина

Российские власти ввели негласный запрет на закупку импортного препарата «Золгенсма» для детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия через президентский фонд «Круг добра»

Родители детей с СМА сообщили о негласном запрете закупать препарат «Золгенсма» через фонд Путина
Фото: novayagazeta.ru

Российские власти ввели негласный запрет на закупку импортного препарата «Золгенсма» для детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА) через президентский фонд «Круг добра». Врачам также дано указание не назначать данный препарат маленьким пациентам, сообщает «Новая газета» со ссылкой на родителей детей с СМА.

Фонд «Круг добра» был создан по инициативе президента Владимира Путина в январе текущего года, но за это время через него не заказали ни одной дозы препарата «Золгенсма», который считается самым дорогостоящим в мире.

Родители рассказали журналистам, что врачи на словах говорят об эффективности «Золгенсмы», но подают заявку в «Круг добра» на получение «Эврисди» или «Спинразы». Медики объясняют это негласным запретом на назначение препарата, который в России официально не зарегистрирован.

Представители президентского фонда заявили, что не заказывают «Золгенсму» по причине «отсутствия разработанного порядка обеспечения незарегистрированным препаратом». 

Глава соцпроектов фонда «География Добра» Лилия Цыганкова отметила, что для осуществления закупки необходимо только два документа: договор пожертвования с федеральным центром, где ребенок будет проходить терапию, и агентский договор с поставщиком. Цыганкова отметила, что их фонд неоднократно заказывал «Золгенсму» для детей с СМА.

В свою очередь доктор Александр Курмышкин высказал мнение, что «Золгенсму» не регистрируют в России и не закупают, так как ждут отечественного аналога препарата от компании «Биокад». Однако российский препарат появится в обороте не раньше 2026 года.

Председатель фонда «Круг добра» Александр Ткаченко заявил, что у него нет информации о запрете на закупку «Золгенсмы». По его словам, постановление, регулирующее закупку незарегистрированного препарата, вышло только в конце апреля, а сейчас ведутся переговоры с производителем о цене. 

Материалы по теме
ЕСПЧ обязал российские власти обеспечить «Спинразой» ребенка из Татарстана
Петербургский суд в третий раз отказал ребенку с СМА в обеспечении препаратом «Золгенсма»
СКР по Татарстану возбудил уголовное дело против Минздрава региона из-за отсутствия лекарств для детей со СМА
Сейчас на главной
Премьер Чехии призвал страны ЕС выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату
дипломатический скандал
Премьер Чехии призвал страны ЕС выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату
Глава правительства Чехии Андрей Бабиш призвал страны Евросоюза выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату из солидарности с Прагой
Аналитики Вашингтонского университета насчитали в России 593 тысячи умерших от коронавируса
коронавирус
Аналитики Вашингтонского университета насчитали в России 593 тысячи умерших от коронавируса
Данные Росстата и оперативного штаба по борьбе с COVID о количестве смертей в результате коронавирусной инфекции могут отличаться от реальных в несколько раз
Занять до получки
доходы россиян
Занять до получки
Российские граждане в марте текущего года оформили рекордное количество микрозаймов за всю историю. По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», россияне взяли 2,35 миллиона кредитов на небольшие суммы
Минприроды обвинило браконьеров в гибели сотен нерп в Дагестане
жестокое обращение с животными
Минприроды обвинило браконьеров в гибели сотен нерп в Дагестане
В Минприроды назвали предварительную причину гибели каспийских нерп, занесенных в Красную книгу, тела которых были обнаружены накануне в Дагестане на берегу моря
Amnesty International вернула Алексею Навальному статус «узник совести»
Amnesty International
Amnesty International вернула Алексею Навальному статус «узник совести»
Международная правозащитная организация Amnesty International вернула оппозиционеру Алексею Навальному статус «узник совести». Такое решение было принято «после тщательной оценки»
Экс-жена Максима Ликсутова стала самым крупным акционером «Аэроэкспресса»
максим ликсутов
Экс-жена Максима Ликсутова стала самым крупным акционером «Аэроэкспресса»
Бывшая супруга главы Департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова Татьяна стала самым крупным акционером «Аэроэкспресса». Сейчас ей принадлежит более 33% компании
«Газпром» проведет бесплатно газ к частным домам площадью не более 300 кв.м
газификация
«Газпром» проведет бесплатно газ к частным домам площадью не более 300 кв.м
Гендиректор ООО «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов сообщил телеканалу «Россия 1», что программа бесплатной газификации частного сектора затронет только дома площадью не более 300 кв.м
Бюджетников принуждают регистрироваться на праймериз «ЕР» и для тестирования онлайн-голосования
праймериз единой россии
Бюджетников принуждают регистрироваться на праймериз «ЕР» и для тестирования онлайн-голосования
Работников бюджетных организаций из регионов пожаловались на принуждение к регистрации для тестирования системы онлайн-голосования и голосования на праймериз «Единой России»
Препарат Moderna признали лучшей вакциной против коронавируса. Россия считает это решение политическим
вакцина от коронавируса
Препарат Moderna признали лучшей вакциной против коронавируса. Россия считает это решение политическим
Всемирный конгресс вакцин назвал препарат американской компании Moderna лучшей вакциной от коронавируса из всех существующих. В России это решение назвали политическим
Признанный инагентом журналист перечислил деньги псковским чиновникам
иностранные агенты
Признанный инагентом журналист перечислил деньги псковским чиновникам
Денис Камалягин, которого Минюст в конце 2020 года внес в реестр иностранных агентов, перечислил некоторые денежные суммы чиновникам, чтобы проверить, распространяется ли закон об «инагентах» на представителей власти
В Крым для решения проблем с водоснабжением в обход санкций поставили европейские насосы
Крым
В Крым для решения проблем с водоснабжением в обход санкций поставили европейские насосы
В конце апреля жители Симферополя стали получать холодную воду по 18 часов в день, а не в течение шести часов, как это было раньше из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ
Региональные авиакомпании заявили о риске закрытия малых аэропортов
В 2020 году малые аэропорты обслужили 1,8 млн пассажиров, то есть 3% от общего пассажиропотока на внутренних авиалиниях. В случае закрытия некоторых аэропортов, до удаленных населенных пунктов станет сложнее добраться
«Солсберецкие отравители» ушли из ГРУ и стали представителями Кремля
ГРУ
«Солсберецкие отравители» ушли из ГРУ и стали представителями Кремля
Предполагаемые сотрудники Главного управления Генштаба Минобороны РФ Александр Мишкин и Анатолий Чепига больше не являются шпионами. Они получили повышение и сейчас работают представителями Кремля в регионах
Минприроды ужесточило правила сбора грибов и березового сока
лес
Минприроды ужесточило правила сбора грибов и березового сока
Согласно новым правилам, гражданин для сбора березового сока, в том числе и для личного употребления, должен арендовать целый участок леса. Собирать сок можно только на участках зрелого леса
Сотрудников Сбербанка предупредили о недопустимости участия в несанкционированных акциях
Сбербанк
Сотрудников Сбербанка предупредили о недопустимости участия в несанкционированных акциях
Владимир Милов опубликовал в своем Facebook письмо, в котором департамент кибербезопасности Сбербанка предупреждает сотрудников о недопустимости участия в несанкционированных акциях
МВД потратит 48 млн рублей на покупку семи автомобилей бизнес-класса
МВД
МВД потратит 48 млн рублей на покупку семи автомобилей бизнес-класса
Первоначально в тендерной документации заказчик не указал марки закупаемых машин, а только их технические характеристики. В документах говорилось, что все автомобили должны быть новыми - 2021 года выпуска
Россияне из-за роста цен и падения доходов начали проедать сбережения
доходы россиян
Россияне из-за роста цен и падения доходов начали проедать сбережения
Росстат сообщает, что за первый квартал 2021 года, россияне получили доход в размере 14,3 трлн рублей, а потратили на покупку товаров и оплату услуг 14,9 трлн рублей
Политика
«Единая Россия» запретит всем соратникам и сторонникам Навального избираться в Госдуму
На рассмотрение депутатов Госдумы внесен законопроект, который запрещает избираться в парламент гражданам, причастным «к деятельности экстремистских или террористических организаций»