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08 мая 2021, 18:38

Премьер Чехии призвал страны ЕС выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату

Глава правительства Чехии Андрей Бабиш призвал страны Евросоюза выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату из солидарности с Прагой

Премьер Чехии призвал страны ЕС выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату
Фото: krimchel.ru

Глава правительства Чехии Андрей Бабиш призвал страны Евросоюза выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату из солидарности с Прагой. Напомним, что чешские власти подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице, который произошел в 2014 году.

Чешский премьер заявил, что взрыв в Врбетице необходимо воспринимать как нападение на одно из государств-членов НАТО, а значит, как нападение на всех. В этой связи Андрей Бабиш призвал страны Евросоюза в знак поддержки Чехии выслать российских дипломатов.

Напомним, что ранее Чехия из-за дела о взрыве в Врбетице выслала 18 российских дипломатов, а Москва в ответ - выслала 20 сотрудников чешской дипмиссии.

После этого в знак солидарности с Прагой российских послов выслали Словакия, Польша, Латвия, Литва и Эстония.

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