Премьер Чехии призвал страны ЕС выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату
Глава правительства Чехии Андрей Бабиш призвал страны Евросоюза выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату из солидарности с Прагой
Глава правительства Чехии Андрей Бабиш призвал страны Евросоюза выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату из солидарности с Прагой. Напомним, что чешские власти подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице, который произошел в 2014 году.
Чешский премьер заявил, что взрыв в Врбетице необходимо воспринимать как нападение на одно из государств-членов НАТО, а значит, как нападение на всех. В этой связи Андрей Бабиш призвал страны Евросоюза в знак поддержки Чехии выслать российских дипломатов.
Напомним, что ранее Чехия из-за дела о взрыве в Врбетице выслала 18 российских дипломатов, а Москва в ответ - выслала 20 сотрудников чешской дипмиссии.
После этого в знак солидарности с Прагой российских послов выслали Словакия, Польша, Латвия, Литва и Эстония.