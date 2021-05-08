Аналитики Вашингтонского университета насчитали в России 593 тысячи умерших от коронавируса
Данные Росстата и оперативного штаба по борьбе с COVID-19 о количестве смертей в результате коронавирусной инфекции могут отличаться от реальных в несколько раз
Данные Росстата и оперативного штаба по борьбе с COVID-19 о количестве смертей в результате коронавирусной инфекции могут отличаться от реальных в несколько раз.
В исследовании Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) говорится, что с марта 2020 года по май 2021 года в России от COVID-19 могли скончаться 593 610 человек. По данным Росстата, число умерших оказалось в два раза меньше, а по данным оперштаба - в пять раз меньше.
Эксперты IHME считают, что Россия занимает пятое место в мире по числу умерших от коронавируса. Лидером по этому показателю являются США (более 905 тысяч летальных случаев), на втором месте Индия (654 тысячи смертей), на третьем — Мексика (617 тысяч), на четвертом — Бразилия (595 тысяч).
Аналитики IHME сравнили количество ожидаемых смертей от всех причин, основанное на допандемических тенденциях, с фактическим числом смертей от всех причин во время пандемии коронавируса. Затем из итогового результата эксперты убрали случаи смерти, которые косвенно связаны с пандемией. Например, смерти в связи с запоздалой медицинской помощью или из-за увеличения числа психических расстройств.
По данным Росстата, с начала пандемии и по апрель 2021 года в России умерли 249 тысяч человек с подтвержденным коронавирусом. Из них COVID-19 стал основной причиной смерти 139 тысяч человек.
В оперативном штабе, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова, заявляют, что от коронавируса скончались с начала пандемии 112 тысяч человек.