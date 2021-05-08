Россияне в марте взяли рекордное количество микрозаймов
Российские граждане в марте текущего года оформили рекордное количество микрозаймов за всю историю. По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», россияне взяли 2,35 миллиона кредитов на небольшие суммы
Российские граждане в марте текущего года оформили рекордное количество микрозаймов за всю историю. По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», россияне взяли 2,35 миллиона кредитов на небольшие суммы.
Эксперты отметили, что общее количество выданных в начале весны 2021 года микрозаймов выросло на 17,1% в месячном выражении и на 30,6% в годовом выражении. Средняя сумма микрозайма составила 13,1 тысячи рублей.
По итогам марта общая сумма микрозаймов увеличилась на 17,3% и достигла отметки в 31 миллиард рублей, сообщает РИА Новости.
Также сообщается, что количество просроченных займов выросло в марте на 1,8% (таковыми считаются 5,4 млн кредитов). В цифровом выражении россияне задолжались около 61 млрд рублей.
Рост количества микрозаймов может свидетельствовать о том, что россиянам не хватает денег на самое необходимое, а сбережений у них нет.