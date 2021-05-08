08 мая 2021, 00:56
Бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев скончался в возрасте 100 лет
Бывший секретарь Центрального комитета КПСС Егор Лигачев скончался в возрасте 100 лет. О его кончине агентству ТАСС сообщил руководитель департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов
Фото: РИА Новости
Бывший секретарь Центрального комитета КПСС Егор Лигачев скончался в возрасте 100 лет. О его кончине агентству ТАСС сообщил руководитель департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов.
Ранее Егор Лигачев был госпитализирован в Центральную клиническую больницу, но официально его диагноз не сообщается.
Телеграм-канал Mash сообщает, что у Лигачева была двусторонняя пневмония. Бывший советский чиновник находился на аппарате ИВЛ, а медики оценивали его состояние как тяжелое.
Егор Лигачев занимал должность секретаря ЦК КПСС с 1983 по 1990 гг. Запомнился он среди прочего фразой «Борис, ты не прав!», сказанной будущему первому президенту России Борису Ельцину после его критики центрального аппарата КПСС.