08 мая 2021, 00:19
Минприроды обвинило браконьеров в гибели сотен нерп в Дагестане
В Минприроды назвали предварительную причину гибели каспийских нерп, занесенных в Красную книгу, тела которых были обнаружены накануне в Дагестане на берегу моря
Фото: ТАСС
В Минприроды назвали предварительную причину гибели каспийских нерп, занесенных в Красную книгу, тела которых были обнаружены накануне в Дагестане на берегу моря.
В ведомстве сообщили РИА Новости, что животные могли погибнуть из-за браконьерской ловли рыбы. Чиновники пояснили, что нерпы могут случайно гибнуть в сетях, поставленных на рыбу.
В Минприроды считают, что животные могли погибнуть в результате попадания в рыболовные тралы. «С большей части погибших сняли шкурки, сбросили в море, а дальше их вынесло на берег», — добавили в ведомстве.
Ранее экологи обнаружили в Дагестане на берегу Каспийского моря сотни мертвых краснокнижных нерп. Некоторые животные были без шкур. Всего было обнаружено, по уточненным данным, 292 нерп.