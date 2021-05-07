Amnesty International вернула Алексею Навальному статус «узник совести»
Международная правозащитная организация Amnesty International вернула оппозиционеру Алексею Навальному статус «узник совести». Такое решение было принято «после тщательной оценки»
Международная правозащитная организация Amnesty International вернула оппозиционеру Алексею Навальному статус «узник совести». Такое решение было принято «после тщательной оценки».
В заявлении правозащитной организации говорится, что в феврале 2021 года Алексей Навальный был лишен статуса «узник совести» из опасений, связанных с «дискриминационными заявлениями, которые российский политик сделал в 2007 и 2008 годах» и которые, «возможно, представляли собой пропаганду ненависти».
В заявлении Amnesty International также говорится, что российские власти и сторонники Навального использовали информацию о лишении политика статуса «узник совести» для дальнейшего нарушения его прав. При этом организация не планировала обнародовать свое февральское решение относительно статуса Навального.
В связи с тем, что российские власти «не только пытались убить Навального путем отравления, но и совершало бессовестные действия в течение последних двух десятилетий, включая пытки, насильственные исчезновения и широко распространенные репрессии», Amnesty International решила вернуть российскому оппозиционному лидеру статус «узник совести».
В организации при этом отметили, что статус «узник совести» еще не означает, что организация одобряет его взгляды.
В Amnesty International также заявили, что президент России Владимир Путин и его подчиненные ограничивают политическую свободу и «жестоко репрессируют всех, кто стремится к ответственности и справедливости». «Именно они сознательно выбирают действия без каких-либо следов совести. Сейчас российское государство приговаривает Алексея Навального к медленной смерти», - говорится в заявлении правозащитников.