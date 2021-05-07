Экс-жена Максима Ликсутова стала самым крупным акционером «Аэроэкспресса»
Бывшая супруга главы Департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова Татьяна стала самым крупным акционером «Аэроэкспресса». Сейчас ей принадлежит более 33% компании, которая управляет скоростными поездами в аэропорты
Бывшая супруга главы Департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова Татьяна стала самым крупным акционером «Аэроэкспресса». Сейчас ей принадлежит более 33% компании, которая управляет скоростными поездами в аэропорты.
«Важные истории» сообщают, что бывший бизнес-партнер Максима Ликсутова Сергей Глинка вышел из совместного бизнеса с Татьяной Ликсутовой еще в 2019 году. После этого, доля экс-жены главы Дептранса в российских компаниях, которые получают крупные госзаказы, увеличились в два раза.
В сентябре 2019 года был ликвидирован крупный эстонский холдинг Transgroup Invest, которым Татьяна Ликсутова и Сергей Глинка владели пополам. Этот холдинг был основан Максимом Ликсутовым и Сергеем Глинкой в нулевых годах для перевозки угля, нефтепродуктов и других грузов.
В 2011 году г-н Ликсутов стал вице-мэром Москвы, а в через два года вступил в силу закон, запрещающий чиновникам пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Тогда глава Дептранса передал свою долю в Transgroup Invest жене. Через несколько дней после смены собственника эстонской компании супруги Ликсутовы развелись. Тогда оппозиционер Алексей Навальный развал развод высокопоставленного московского чиновника фиктивным.
После ликвидации Transgroup Invest Татьяна Ликсутова учредила эстонскую компанию TOR Property, в которой она является единственной хозяйкой. В новую компанию перешли российские «дочки» Transgroup — «ВорлдВайд Инвест АС» и «Дельта-Транс-Инвест», которым принадлежат доли в крупных компаниях, занимающихся перевозками в России.
Среди прочего Татьяна Ликсутова стала самым крупным акционером компании «Аэроэкспресс, получив 33% акций. Другими совладельцами фирмы являются миллиардеры Искандер Махмудов (28% акций) и Андрей Бокарев (12%), а также «Российские железные дороги» (25%).
Кроме того, фирмы Татьяны Ликсутовой регулярно получают многомиллиардные заказы от Департамента транса Москвы, которым руководит экс-муж бизнесвумен, и его структур.