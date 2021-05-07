«Газпром» проведет бесплатно газ к частным домам площадью не более 300 кв.м
Гендиректор ООО «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов сообщил телеканалу «Россия 1», что программа бесплатной газификации частного сектора затронет только дома площадью не более 300 кв.м
«Газпром» рассказал подробности о реализации поручения президента Владимира Путина по бесплатной газификации жилых домов.
Гендиректор ООО «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов сообщил телеканалу «Россия 1», что программа бесплатной газификации частного сектора затронет только дома площадью не более 300 кв.м.
Также в госкомпании уточнили, что на бесплатное проведение газа могут рассчитывать физические лица с максимальным расходом газа 7 кубометров в час, чьи домовладения находятся на удалении от газораспределительной сети не более чем на 200 метров.
В обязанности регионального оператора по газификации войдет строительство всего газопровода прямо до границы земельного участка. «То есть вошли в населённый пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство», — пояснил Сергей Густов, слова которого приводит Znak.com.
Напомним, что в своем послании Федеральному Собранию Владимир Путин поручил «Газпрому» провести газ ко всем домовладениям к 2023 году. Для граждан эта услуга должна быть бесплатной.