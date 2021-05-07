Бюджетников принуждают регистрироваться на праймериз «ЕР» и для тестирования онлайн-голосования
Работников бюджетных организаций из регионов пожаловались на принуждение к регистрации для тестирования системы онлайн-голосования и голосования на праймериз «Единой России»
Работников бюджетных организаций из регионов пожаловались на принуждение к регистрации для тестирования системы онлайн-голосования и голосования на праймериз «Единой России».
Председатель краснодарского отделения движения «Голос» Давид Канкия сообщил, что бюджетников, чиновников и даже родителей учащихся школ вынуждают принять участие в праймериз «Единой России», а также в тестировании электронного голосования на выборах.
Аналогичные жалобы поступили от бюджетников из других регионов, например, из Владимирской, Ивановской, Кировской, Московской, Рязанской и Томской областей, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.
В распоряжении «Голоса» также есть форма отчетности об итогах регистрации на тестирование онлайн-голосования, праймериз «Единой России» и муниципальное голосование по вопросам благоустройства. Давид Канкия отметил, что аналогичную форму для отчета о проделанной работе получили педагоги из Краснодарского края.
В свою очередь «КоммерсантЪ» сообщает о жалобах на принудительное участие в праймериз «Единой России» бюджетников из Белгородской, Саратовской и Свердловской областях, Крыма, Севастополя и Санкт-Петербурга.
В Москве один из бюджетников сообщил, что начальство попросило сотрудников не только самим зарегистрироваться на участие в электронном голосовании, но и привести с собой трех человек. А сотрудник коммунального предприятия , подконтрольного мэрии, сообщил, что руководство потребовало от них отчитаться о регистрации на порталах mos.ru и «Госуслуги».