07 мая 2021, 01:11
В Туркменистане ветеранов ВОВ заставляют сдавать деньги себе на подарки ко Дню Победы
В Туркменистане ветеранов Великой Отечественной войны заставляют сдавать деньги на подарки, которые 9 мая им вручит президент Гурбангулы Бердымухамедов
Фото: ktrk.kg
В Туркменистане ветеранов Великой Отечественной войны заставляют сдавать деньги на подарки, которые 9 мая им вручит президент Гурбангулы Бердымухамедов.
«Радио Свобода» (включено в реестр инагентов) сообщает, что ветеранов ВОВ и тыла не в первый раз обязывают скидываться на собственные подарки ко Дню Победы. Ранее дети и внуки ветеранов жаловались на этот беспредел в администрацию президента, однако ответа от властей не получили.
Журналисты со ссылкой на анонимные источники сообщают, что подарки ветеранам не соответствуют собранным с них же средствам. Например, в прошлом году с ветеранов собрали по 1000 манатов (21 249 рублей), а на День Победы они получили только медаль в честь 75-летия Победы.