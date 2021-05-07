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07 мая 2021, 00:34

Препарат Moderna признали лучшей вакциной против коронавируса. Россия считает это решение политическим

Всемирный конгресс вакцин назвал препарат американской компании Moderna лучшей вакциной от коронавируса из всех существующих. В России это решение назвали политическим

Препарат Moderna признали лучшей вакциной против коронавируса. Россия считает это решение политическим
Фото: wsjournal.ru

Всемирный конгресс вакцин назвал препарат американской компании Moderna лучшей вакциной от коронавируса из всех существующих. В России это решение назвали политическим.

По данным ТАСС, в шорт-лист категории «Лучшая вакцина от ковида» вошли российский «Спутник V», препараты от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Janssen, от компаний Novavax, Medicago и Bharat Biotech. Однако лучшим препаратом против COVID-19 эксперты признали Moderna.

По каким критериям члены конгресса выбирали лучшую вакцину, не сообщается.

Глава центра имени Гамалеи (разработчик «Спутника V») Александр Гинцбург заявил, что признание вакцины Moderna лучшей является «экономическо-политическим решением».

«Цена вопроса порядка 100 миллиардов долларов. Признать „Спутник V“ — это отдать деньги Российской Федерации, а конгресс был, напомню, в Вашингтоне», — заявил Гинцбург.

Российский специалист также отметил, что количество летальных случаев после вакцинации препаратом Moderna превышает число смертей от вакцины AstraZeneca.

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