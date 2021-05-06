Признанный инагентом журналист перечислил деньги псковским чиновникам
Денис Камалягин, которого Минюст в конце 2020 года внес в реестр иностранных агентов, перечислил некоторые денежные суммы чиновникам, чтобы проверить, распространяется ли закон об «инагентах» на представителей власти
Журналист «Псковской губернии» Денис Камалягин, которого Минюст в конце 2020 года внес в реестр иностранных агентов, перечислил некоторые денежные суммы чиновникам, чтобы проверить, распространяется ли закон об «инагентах» на представителей власти.
Согласно законодательству, получивших деньги от «инагента» граждан должны признать лицами, аффилированными с иностранным агентом.
Денис Камалягин рассказал «Эху Москвы», что перевел деньги губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, депутату Госдумы от Псковской области и руководителю регилнального отделения «Единая Россия» Александру Козловскому, а также мэру Пскова Ивану Цецерскому. В последнем отчете для Минюста журналист написал, что указанные политики получили финансирование от «иностранного агента».
Суммы переводов составили от 30 до 100 рублей, но по закону важен сам факт финансирования, а не размер полученных средств.
Камалягин сообщил, что указанные чиновники интересны участвуют в избирательной кампании Псковской области, а поскольку они теперь попадают под статус лиц, аффилированных иностранными агентами, то должны указывать этот факт на агитационной продукции.
В Минюсте получение псковскими чиновниками денежных средств от «инагента» пока не прокомментировали.