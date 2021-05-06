В Тверской области чиновники отменили военный парад с участием детсадовцев
«Поступили рекомендации Роспотребнадзора – сказали дождаться улучшения эпидемиологической ситуации. Поэтому посмотрим, может это в день района в июне где-то сделаем. То есть 9 мая его не будет», — заявили в администрации
Администрация Лихославльского района Тверской области отменила «малышковый парад» по случаю Дня Победы. Об этом чиновники заявили после того, как планы муниципальных властей по использованию малолетних детей в праздничных мероприятиях раскритиковали в соцсетях и некоторых СМИ.
При этом замглавы администрации Ольга Громова в беседе с «МБХ медиа» заявила, что «малышковый парад» не отменили, а перенесли на другую дату.
«Поступили рекомендации Роспотребнадзора – сказали дождаться улучшения эпидемиологической ситуации. Поэтому посмотрим, может это в день района в июне где-то сделаем. То есть 9 мая его не будет», — отметила чиновница.
Ранее на сайте администрации Лихославльского района был анонсирован «малышковый парад-концерт» 9 мая с участием около 100 воспитанников детских садов в возрасте до 7 лет. Малыши также должны были провести свой мини-Бессмертный полк. Власти отметили, что это «незабываемое» зрелище «поднимет градус всеобщего патриотизма».
Отметим, что российское законодательство с недавних пор официально запрещает вовлекать несовершеннолетних к участию в политических мероприятиях. Правда власти считают, что этот запрет распространяется только на оппозиционные митинги, поэтому активно привлекают детей к участию в своих акциях.