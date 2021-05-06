В Дагестане на берегу Каспийского моря обнаружили более 150 мертвых тюленей
В республике Дагестан на берегу Каспийского моря обнаружили более 150 мертвых тюленей, занесенных в Красную книгу. Экологи сообщили, что многие тюлени к моменту их обнаружения были без шкуры
В республике Дагестан на берегу Каспийского моря обнаружили более 150 мертвых тюленей, занесенных в Красную книгу. Экологи сообщили, что многие тюлени к моменту их обнаружения были без шкуры.
Координатор природоохранных объектов научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» Виктор Никифоров рассказал «Интерфаксу», что в первый день они обнаружили на берегу моря около 30 мертвых каспийских тюленей. На следующий день на берег выбросило уже более 125 мертвых животных.
«Картина страшная, через каждые 50-100 метров лежит погибшее животное», — отметил Виктор Никифоров.
Причина гибели каспийских тюленей неизвестна. «Есть рыболовство, есть загрязнение климата и прочее», - заявили эколог.
В Министерстве природы массовую гибель тюленей пока не прокомментировали. В прокуратуре Дагестана заявили, что начали проверку по факту инцидента.