В Крым для решения проблем с водоснабжением в обход санкций поставили европейские насосы
В конце апреля жители Симферополя стали получать холодную воду по 18 часов в день, а не в течение шести часов, как это было раньше из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ
В конце апреля жители Симферополя стали получать холодную воду по 18 часов в день, а не в течение шести часов, как это было раньше из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ.
Ситуация с водоснабжением в столице Крыма улучшилась после выхода на полную мощность Бештерек-Зуйского водозабора. Власти говорят, что этот водозабор должен обеспечить водой около трети населения столицы полуострова.
Издание Deutsche Welle сообщает, что обеспечение жителей Симферополя холодной водой стало возможным благодаря новейшим европейским насосам, которые оказались в Крыму вопреки западным санкциям.
Поставщиком насосов стала компания «ВДК автоматика» (VDK), выступающая резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва».
По данным издания, Бештерек-Зуйский водозабор получил семь агрегатов модели CR 185-8 A-F-A-V-HQQV линейки Grundfos, оборудованных двигателями Siemens. Эти насосы произведены в Дании.
Поставка импортных насосов в Крым нарушает европейское законодательство, однако не противоречит российскому. Поставщикам грозят вторичные санкциями, а у конечных получателей насосов в будущем возникнут проблемы с их обслуживанием и ремонтом.
В свою очередь проект Scanner Project сообщает, что с техники перед приездом вице-премьера федерального правительства Марата Хуснуллина было удалено название немецкой фирмы Siemens. Сделать это пришлось по той причине, что г-н Хуснуллин уверял, что все поставленные в Крым насосы - российского производства.
Scanner Project опубликовал скриншот записи репортажа местной программы «Вести», который вышел 1,5 месяца назад. Там четко видно название Siemens на оборудовании. Сейчас бренд на насосах пропал, но на них появились потертости.
Официально компания Siemens объявила о прекращении поставок турбин компаниям, связанным с российскими властями, еще в 2017 году.
Вице-премьер Марат Хуснуллин, комментируя статью в Deutsche Welle, заявил, что «все оборудование, которое мы применяем [в Крыму], отечественное».