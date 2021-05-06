Региональные авиакомпании заявили о риске закрытия малых аэропортов
В 2020 году малые аэропорты обслужили 1,8 млн пассажиров, то есть 3% от общего пассажиропотока на внутренних авиалиниях. В случае закрытия некоторых аэропортов, до удаленных населенных пунктов станет сложнее добраться
Региональные авиакомпании направили премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, в котором заявили о риске закрытия малых аэропортов.
В письме говорится, что малые аэропорты, которые совершают полеты внутри регионов, будут вынуждены сократить количество рейсов или вообще закрыться.
В 2020 году малые аэропорты обслужили 1,8 млн пассажиров, то есть 3% от общего пассажиропотока на внутренних авиалиниях. В случае закрытия некоторых аэропортов, до удаленных населенных пунктов станет сложнее добраться.
Региональные авиакомпании в своем письме напомнили, что в октябре 2020 года правительство предъявило более жесткие требования к обеспечению мер транспортной безопасности для посадочных площадок. Для выполнения этих требований аэропорты необходимо модернизировать.
Сейчас в России насчитывается более 2 тысяч таких площадок, а на их модернизацию понадобится от 28,6 до 110 млрд рублей.
Сама модернизация предполагает установку специальных ограждений с сигнализацией, организацию контроля доступа и видеонаблюдения, системы связи, оповещения, сбора и обработки информации, обеспечение площадки интернетом, набор штата групп быстрого реагирования (контроль, досмотр, охрана), а также организацию круглосуточного патрулирования и осмотра взлетно-посадочной полосы. Все эти требования должны быть выполнены до октября 2021 года.
Региональные авиакомпании отметили, что у них нет средств для проведения модернизации малых аэропортов. Им придется закрыть ряд аэродромных площадок и сократить географию полетов.
Кроме того, региональным перевозчикам придется увеличить стоимость своих услуг и повысить цены на билеты, что противоречит позиции властей о доступности авиаперевозок.
Гендиректор крупнейшей дальневосточной авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик в беседе с РБК отметил, что в России мало или практически нет посадочных площадок, которые соответствуют новым требованиям.
В Минтрансе пообещали откорректировать требования по модернизации малых аэропортов, чтобы снизить затраты.