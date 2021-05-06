«Солсберецкие отравители» ушли из ГРУ и стали представителями Кремля в регионах
Предполагаемые сотрудники Главного управления Генштаба Минобороны РФ (бывшее ГРУ) Александр Мишкин и Анатолий Чепига больше не являются шпионами. Они получили повышение и сейчас работают представителями Кремля в регионах
Предполагаемые сотрудники Главного управления Генштаба Минобороны РФ (бывшее ГРУ) Александр Мишкин и Анатолий Чепига больше не являются шпионами. Они получили повышение и сейчас работают представителями Кремля в регионах.
Расследователь из группы Bellingcat Христо Грозев рассказал порталу novinky.cz, что Чепига и Мишкин получили новые должности на госслужбе, «потому что больше не могут работать шпионами». Журналист обещал в скором времени сообщить больше информации о новом назначении «солсберецких отравителей».
Сотрудников ГРУ Алексанра Мишкина и Анатолия Чепигу обвиняют в отравлении боевым ядом «Новичок» Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По версии британских властей, в Солсбери российские разведчики прибыли под именами Александра Петрова (Мишкин) и Руслана Боширова (Чепига). Сами они в интервью главреду RT Маргарите Симоньян заявили, что находились в Великобритании в качестве туристов.
Сейчас Мишкина и Чепигу подозревают в причастности к организации взрывов на складе боеприпасов в чешской Врбетице в 2014 году. По версии Праги, целью российских разведчиков было уничтожение оружия, которое болгарский бизнесмен Емельян Гебрев планировал продать на Украину. Последнего отравили нервно-паралитическим веществом в 2015 году.
В Чехию Александр Мишкин прибыл под видом гражданина Молдавии Николая Попа, а Анатолий Чепига - гражданина Таджикистана Руслана Табарова. Об находятся в розыске.